Anas, da oggi tratto chiuso al traffico tra Foligno e Colfiorito: mappa e calendario dei lavori

Lavori in corso sulla strada della strada statale 77var “della Val di Chienti” dove a partire da oggi (lunedì 13 luglio) la carreggiata in direzione Macerata sarà temporaneamente chiusa (fino alle 18 di venerdì 17 luglio) nel tratto compreso tra Foligno (innesto SS3 Flaminia) e Colfiorito, in provincia di Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il traffico in direzione Macerata - spiega Anas - sarà deviato sulla ex SS77 con indicazioni sul posto. La chiusura è necessaria per consentire alla società 'Valdichienti', costruttore dell’infrastruttura, l’esecuzione di alcuni interventi di ripristino localizzato. Il completamento è previsto entro il 7 agosto. Per analoghi interventi già in corso sul tratto marchigiano tra Colfiorito e Muccia, fino al 20 luglio il rientro sulla SS77var 'della Val di Chienti' sarà possibile in corrispondenza dello svincolo di Muccia".