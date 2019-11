LA FOTO-NOTIZIA - Pian d'Assino, scontro tra due vetture, feriti due ventenni

Ancora uno scontro sul Pian d'Assino. Nella giornata di oggi si è verificato uno scontro tra due vetture - due utilitarie - che ha richiesto l'intervento del personale medico del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Due le persone ferite: si tratta di due giovani di 24 e 27 ann che, dopo le prime cure, sono stati trasferiti in codice giallo al Pronto Soccorso. Non sono in pericolo di vita: il codice di accesso alla struttura sanitaria è "giallo".