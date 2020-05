Incidente lungo la strada del Pantano, coinvolti un trattore e un camion: tre feriti

Quattro mezzi coinvolti e tre feriti, di cui uno in condizioni critiche. E' questo il primo bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 728 del Pantano, all'altezza del bivio per la frazione di Mantignana nel Comune di Corciano. Per cause al vaglio dei rilievi, nell'incidente sono rimasti coinvolti un trattore agricolo, un camion e anche due auto.Come detto, sono invece tre le persone rimaste ferite tanto che sul posto è intervenuto anche il personale medico-sanitario del 118. Ad avere la peggio è stato un uomo di 48 anni, conducente del camion, trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per polutrauma.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco della Centrale di Madonna Alta per tutte le operazioni necessarie. In ausilio sono arrivati anche i colleghi della partenza di Cavour con l'autogru per la rimozione del mezzo pesante che, a seguito dell'incidente, si è ribaltato sul fianco.