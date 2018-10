Spaventoso schianto tra due auto lungo la Contessa: due feriti soccorsi da vigili del fuoco e 118

Schianto lungo la Contessa tra due auto e due feriti. E' il bilancio dell'incidente accaduto intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio, martedì 16 ottobre. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due auto sono rimaste coinvolte nell'impatto e uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, intervenuti insieme alle ambulanze del 118.

I due feriti, le cui condizioni non sono state ancora rese note, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Branca. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Aggiornamento. Da quanto si apprende uno dei due feriti ha riportato la frattura del femore. L'altra persona rimasta coinvolta nell'incidente è invece lievemente ferita.