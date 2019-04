Vecchi e nuovi cantieri anche sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”: ecco cosa cambia

Anche sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” proseguono i lavori di risanamento profondo del piano viabile. Attualmente è operativo un cantiere su un tratto di circa 5 km in corrispondenza dello svincolo di Rivotorto, che è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Chiusa anche la rampa di ingresso dello svincolo di Santa Maria degli Angeli Sud in direzione Foligno. Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 maggio. Nei giorni scorsi si era concluso anche il cantiere in corrispondenza dello svincolo di Ospedalicchio Sud (foto allegate) per oltre 3 km di carreggiata risanata senza soluzione di continuità. Prossimamente gli interventi interesseranno la carreggiata opposta, sul medesimo tratto.