Storie di donne - Da Magione al titolo mondiale: Costanza è l'amazzone stella dell'Endurance

È la ventenne perugina Costanza Laliscia la migliore young rider del mondo della specialità endurance avendo vinto, per la seconda volta in quattro anni, l’Endurance Young Rider World Ranking della Federazione equestre internazionale. La notizia, di qualche giorno fa, è stata ufficializzata ad Assisi, venerdì 24 gennaio, in occasione del Galà dell’equitazione della Federazione italiana sport equestri (Fise) Umbria. La giovane atleta del Fuxiateam dell’Italia Endurance Stables & Academy di Magione è stata, infatti, premiata dai vertici nazionali e regionali della Fise per i risultati ottenuti nella passata stagione agonistica assieme ad altri 212 suoi colleghi umbri distintisi nelle varie specialità equestri.

Accolti dalla presidente della Fise Umbria Mirella Bianconi e da tutti i membri del Comitato regionale, all’evento che si è svolto all’hotel Valle di Assisi sono intervenuti oltre 530 appassionati e sportivi. Ospiti della serata, il presidente federale della Fise Marco Di Paola con il segretario generale Simone Perillo, i presidenti regionali delle federazioni marchigiana Gabriella Moroni, toscana Massimo Petaccia e veneta Clara Campese, e l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli.

“Questa è la nostra festa, la festa del cavaliere umbro – ha commentato commossa Mirella Bianconi –. Per essere una regione piccola, l’Umbria può dire la sua in fatto di equitazione. Abbiamo tanti centri, copriamo tutte le specialità e, soprattutto, cerchiamo di lavorare in qualità, con rispetto ed etica. Cresciamo di numero, crescono l’interesse e le manifestazioni, ma soprattutto cresce la voglia di fare sport seriamente, quello sport che porta al risultato e al benessere fisico e mentale”. “L’Umbria – ha voluto sottolineare anche Di Paola – è una regione estremamente vitale negli sport equestri e che ci sta dando grandi soddisfazioni”. E i risultati parlano da soli, a partire da quelli di Costanza Laliscia: la prima posizione nella classifica mondiale endurance under 21 arriva, infatti, al culmine di una stagione che ha visto la giovane amazzone trionfare in Inghilterra nel Campionato europeo senior, vincere la Coppa Italia young riders e arrivare seconda nei Campionati italiani senior e young riders.