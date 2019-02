Alessandro, la lotta contro il cancro e per una casa normale: "Oltre il male anche 90 gradini per uscire e un bagno trappola..."

"Questa casa va bene per una prima emergenza, sarebbe andata bene se il trapianto di midollo fosse andato a buon fine ma il mio quadro clinico è completamente andato peggiorando. Ho problemi di deambulazione e mi affatico subito. Sono tornato a fare delle Chemio molto pesanti. dipendo ormai tutto per tutto dall'assistenza che ci danno e dalla forza dei miei genitori. Per uscire dovrei fare 92 scalini, non c'è possibilità di prefdisporre le scale per una sedia elettrica. Il bagno: non ho vasca ma una cabina doccia piccola e quindi sono costretto a lavarmi a pezzi. Ho bisogno di un alloggio diverso, adatto alle condizioni in cui mi ha ridotto il male. Questa non è vita!".

Alessandro Trozzi ha 31 anni, parla a fatica, le sue difesse immunitarie sono al minimo, ogni giorno mette tutte le sue forze per fronteggiare il male. Dopo lo sfratto per morosità - nella sua famiglia non lavora nessuno al momento - un anno fa con il contributo del Comune di 200 euro è stata presa una casa della curia di Colombella. Non adatta alla sua condizione di salute, ma era l'emergenza più nera... e ci si è accontentati. Ora però Alessandro chiede un alloggio popolare salubre, senza scale, da attrazzerare sanitariamente alle sue esigenze di invalido al 100 per cento. In passato non è stato possibile per via del fatto che i suoi genitori non avevano tutte le carte in regola, ovvero figurava un alloggio di proprietà in Abruzzo, ma la famiglia si è sempre giustificata spiegando che si tratta di un alloggio ormai pignorato... loro non hanno niente, niente di niente, ormai da tempo.

IL VIDEO RACCONTO: ALESSANDRO: "HO BISOGNO DI UNA CASA, VOGLIO CONTINUARE A LOTTARE CONTRO IL MALE"

Della situazione di Alessandro si è fatto portavoce il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini: "Due ragazzi gravemente malati e genitori senza un reddito non rientrano nei regolamenti per le case popolari? Assurdo. A questo ragazzo va dato una casa perchè le sue condizioni sanitarie ed economiche sono disastrose. La politica deve rimettere al centro l'uomo e la famiglia cancellando burocrazia, pastoglie e impedimenti assurdi. Non ci devono interessare i trascorsi della famiglia, ma abbiamo il dovere di dare un presente dignitoso ad un nostro ragazzo che sta affrontando da 5 anni un calvario sanitario impressionante".

Nonostante la casa, il male, il trapianto finito nel peggior dei modi, Alessandro lotta e spera: da giugno cure alternative a Perugia, rapporti con gli Stati Uniti per altre cure sperimentali (costo un milione di euro) e spera nei mesi caldi che verranno, quando si sentirà in forze, di fare una passeggiata all'aria aperta. Un fenomeno ci ha insegnato che per chi sta male fare vita sociale e fare sport fa soltanto bene e permette di combattere il male. Il fenomeno era Leo Cenci. Abbiamo imparato veramente la sua lezione? Se sì... allora si dia quanto prima un alloggio ad Alessandro e alla sua famiglia.