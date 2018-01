Il giornale dei cittadini/ Non tutti gli uffici pubblici sono lenti: la patente rifatta a tempo di record

C'è una burocrazia dal volto umano? Sì e ce la racconta Elisa che è rimasta meravigliata dell'ottimo lavoro di alcuni uffici Usl di Perugia

di Elisa - dalla pagina Fb Perugia ieri, oggi e domani

Vicenda personale di buona amministrazione. Mi accorgo che ho la patente scaduta. Oggi chiamo lo 075075075 che in automatico mi dirotta al numero verde dell'ASL 800636363 che in 3 secondi mi risponde e mi dà un appuntamento per la visita medica e per telefono mi elenca i documenti che mi serviranno per rinnovare la patente, suggerendomi inoltre di recarmi volendo anche presso una farmacia per farmi stampare la prenotazione così non mi tocca andare (a piedi) a un CUP. Seguo le istruzioni, faccio due versamenti in posta (oggi niente code) e mi faccio stampare la prenotazione in farmacia, come da suggerimento. L'appuntamento ce l'ho domattina, il tempo di fare una foto tessera: avessi avuto quella avrei potuto accettare un appuntamento anche oggi pomeriggio. In un'ora ho risolto tutto, compresa colazione al bar. Mi piace vivere in una città che non mi fa impazzire o perdere per code e uffici per rinnovarmi la patente.