Perugia, blocco del traffico sospeso nel week end, ma occhio al nuovo stop: ecco quando non si potrà circolare

Week end in vista delle elezioni senza blocco del traffico. Sono stati sospesi, per sabato 3 e domenica 4 marzo, i provvedimenti di stop al traffico per i veicoli privati fino a Euro 3 (compresa), a benzina e diesel, nonché i ciclomotori e i motocicli a due tempi Euro 1 o precedente e il divieto di circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q. privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato. I divieti di circolazione torneranno in vigore per i giorni di martedì 6 e mercoledì 7 marzo 2018.