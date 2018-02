Passignano, stop alla sosta selvaggia alla stazione: nuovo parcheggio per residenti e viaggiatori

Stop alla sosta selvaggia nei pressi della stazione ferroviaria di Passignano. Sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a fianco della Stazione, realizzato dall’Amministrazione comunale su di un terreno che Ferrovie dello Stato ha concesso in gestione allo stesso Comune di Passignano. E’ dotato di 70 posti auto e può essere utilizzato sia dai residenti che dai viaggiatori.

Ma gli interventi dell’Amministrazione comunale nella zona ferroviaria non si sono fermati qui. Nel contempo si è messo mano ai giardini pubblici che sono stati resi più accoglienti e decorosi, e sono stati recitanti con una staccionata in legno. Inoltre è stata migliorata la pubblica illuminazione con l’installazione di nuovi lampioni ed è stata montata una telecamera per la videosorveglianza dell’intera area.