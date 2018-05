Nuovi lavori di Umbra Acque, rubinetti a secco per otto ore: ecco dove

I nuovi lavori di Umbra Acque, questa volta toccheranno il Comune di Umbertide. Per interventi programmati ed indifferibili di manutenzione straordinaria sulle condotte idriche (riallaccio nuova condotta per sostituzione della vecchia), nel comune, l’azienda informa che lunedì 7 maggio, dalle 8.30 alle 16, verrà sospesa l’erogazione di acqua nella località Molino Vitelli sino al serbatoio del Niccone.

Umbra Acque ricorda, inoltre, che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.