Stazioni sicure, a Fontivegge controlli con cani anti-droga e metal detector: sequestrata cocaina

Cani antidroga e controlli a tappeto alla stazione ferroviaria di Fontivegge. Continua l'operazione viaggi sicuri portata avanti dal Compartimento della Polizia Ferroviaria nelle regioni di Umbria e Marche. I poliziotti, durante i controlli, si sono avvalsi anche della collaborazione di unità cinofile della Guardia di Finanza e hanno utilizzato degli speciali smartphone, per il controllo in tempo reale dei documenti e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti. Sono stati sequestrati ad una 25enne italiana diversi grammi di cocaina. La ragazza è stata segnalata all’autorità amministrativa per l’illecito uso personale dello stupefacente.