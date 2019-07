Lavori sula Centrale Umbra, il cantiere si sposta in direzione Foligno: chiusi corsia e svincolo

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”, avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) per un investimento di 15 milioni di euro. Nel dettaglio, da domani 24 luglio sarà interessato un tratto di circa 2 km (dal km 15,171 al km 17,033) in corrispondenza dello svincolo di Cannara. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Cannara sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Al contempo è prevista la riapertura dello svincolo di Rivotorto.Il completamento di questa fase è previsto entro il 13 agosto.

I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nel rifacimento dell’intera sovrastruttura stradale fino agli strati profondi, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Gli interventi rientrano nell'opera di riqualificazione avviata da Anas sulle strade statali per un investimento complessivo di 85 milioni di euro