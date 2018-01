"La mia vita sarà dedicata a rovinare la tua": ex marito alla sbarra, rinviato a giudizio per stalking

La fine di un matrimonio che diventa un incubo, fatto di minacce e persecuzioni, denunce, e alla fine anche un rinvio a giudizio a carico dell'ex marito, un ancotenano di 50 anni che il 18 marzo del 2018 comparirà davanti ai giudici per il processo. La richiesta di rinvio a giudizio, avanzata questa mattina in aula dal pm D'Onofrio, è stata accolta dal gip Valerio D'Andria, ma per l'imputato il processo inizierà tra due anni. Intanto è stata ammessa la costituzione di parte civile della donna con l'avvocato Ubaldo Minelli: la richiesta di risarcimento avanzata è di 50mila per i "danni morali e patrimoniali subiti".

I fatti contestati all'uomo risalgono al 2016, nell'eugubino; l'uomo avrebbe iniziato a perseguitare la ex moglie e a minacciarla con frasi del tenore: "Spera che muoio se no ti rovino, sarò un tarlo". E ancora "Dedicherò la mia vita a rovinare la tua", chiamate (anche mute), tanto da spingere la donna a sporgere denuncia. L'imputato, difeso dall'avvocato Francesca Sartini del foro di Ancona, è accusato di stalking.