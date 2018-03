Il titolare non paga e lui si vendica: dissemina di viti appuntite la strada nel giorno del matrimonio della figlia

Stalking nei confronti del titolare di una ditta di costruzioni nel tifernate. E’ stato rinviato a giudizio con l’accusa di atti persecutori e lesioni, un uomo di 60 anni, che all’epoca dei fatti aveva avuto rapporti lavorativi con la parte offesa e tutto a causa di asseriti e mancati pagamenti da parte del titolare. Sarebbe questa la causa che avrebbe spinto il 60enne a perseguitare l’uomo che gli aveva appaltato alcuni lavori. Nel capo d’imputazione formulato dal pm Mara Pucci, l’imputato, con insistenti richieste, ad ogni occasione di incontro avrebbe preteso di ottenere personalmente il pagamento del lavoro effettuato per conto della ditta; appostandosi nei pressi dell’abitazione dell’uomo e pedinandolo nei luoghi di lavoro.

In un altro episodio contestato dalla procura, l’imputato avrebbe disseminato la strada sterrata che porta all’abitazione del titolare della ditta di viti appuntite, e questo proprio nel giorno del matrimonio della figlia, commentando sui social le foto del ricevimento con frasi poco “appropriate” e "costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita".

Ma l'uomo, esasperato proprio a causa di quel presunto mancato pagamento del lavoro svolto, nella primavera di due anni fa lo avrebbe anche afferrato per la gola con un braccio, mentre con l'altro lo avrebbe colpito con un pugno, procurandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L'imputato, difeso dall'avvocato Ilario Taddei, è stato rinviato a giudizio questa mattina dal gip Valerio D'Andria e per lui si aprirà un processo nel dicembre del 2019.