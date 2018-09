Diventa l'ombra della ex e la segue ovunque, perfino al supermercato: 50enne arrestato

Era diventato l'ombra della sua ex compagna. Da quando la loro relazione era giunta al capolinea, non avrebbe fatto altro che pedinarla ovunque lei andasse, perfino al supermercato per fare la spesa insieme alla figlia. Un clima esasperato, che ha portato la donna a chiedere l'intervento degli agenti delle Volanti della Questura di Perugia per placare quella situazione divenuta, nel tempo, un 'ossessione.

Per l'uomo, un 50enne originario dell'Albania, in italia con regolare permesso di soggiorno - sono scattate le manette per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Secondo il racconto della donna, l'ex era solito aspettarla nei pressi della sua abitazione e nei luoghi da lei frequentati per poi avvicinarla e minacciarla. L'uomo, già con precedenti specifici, è stato arrestato lo scorso giovedì dalla polizia. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato - difeso dall'avvocato Paola Lai - la misura degli arresti domiciliari.