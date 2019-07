Devasta la casa della ex, all'arrivo degli agenti si spoglia e minaccia di darsi fuoco: arrestato

Maltrattamenti e minacce, anche di morte, perché non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale con la sua ex compagna. Deve rispondere di stalking, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne di origini tunisine arrestato il 4 luglio dagli agenti della Questura di Perugia dopo che lo stesso si era introdotto all’interno dell’abitazione della donna.

Ma è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di comportamenti violenti e di maltrattamenti anche fisici ai danni della ex che il 33enne avrebbe messo in atto fin dalla loro relazione, e che gli è valso l’apertura di un procedimento penale tutt’ora pendente.

Per la procura che ha richiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare del carcere, accolta dal gip, l’uomo all’inizio di luglio sarebbe entrato nell’appartamento della ex fidanzata, inviandole dei video in cui minacciava che avrebbe liberato i cani e spedendole delle foto con ritratti i suoi vestiti a terra. Non prima di aver messo la casa a soqquadro, danneggiandola.

L’atteggiamento dell’uomo, stando alla ricostruzione accusatoria, non si sarebbe “limitato” a inveire contro casa della ex, ma all’arrivo della polizia – dopo essersi rifiutato di esibire i documenti di riconoscimento – si sarebbe denudato e avrebbe tentato di darsi fuoco, brandendo anche due coltellacci contro gli agenti. E’ stato grazie al loro intervento che il 33enne si è convinto a calmarsi e a consegnarsi disarmato al personale di polizia.

L’uomo, difeso dall’avvocato Cristian Giorni, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare che ha convalidato – su richiesta della procura – l’arresto. La difesa ha fatto ricorso al Riesame e l’udienza è stata fissata alla prossima settimana.