Offre a una 13enne passaggi in auto all'uscita di scuola, rinviato a giudizio per stalking

Con l'accusa di stalking nei confronti di una ragazzina, all'epoca dei fatti appena 13enne, un 68enne è stato rinviato a giudizio dal gup Valerio D'Andria perchè- secondo la tesi accusatoria sostenuta dal sostituto procuratore Giuseppe Petrazzini , l'avrebbe seguita all'uscita di scuola, "ripetutamente", invitandola a salire all'interno dell'auto.

Secondo la procura che ha sollecitato per l'imputato il giudizio, il 68enne avrebbe stazionato lungo il tragitto che la minore era solita percorrere. A quel punto, sostiene l'accusa, le avrebbe rivolto insistentemente la parola "malgrado la stessa l'avesse più volte invitato a desistere anche facendo riferimento alla sua età", tanto da "indurla ad evitare di percorrere il cammino da sola e a servirsi di mezzi pubblici per evitare di incontrare l'uomo". I fatti contestati all'imputato risalgono al 2012. Per lui inizialmente l'accusa fu di adescamento minorile, poi riqualificato in stalking con gli atti rimessi al pm.

L'uomo difeso dall'avvocato Cristina Zinci, ha sempre sostenuto l'estraneità dei fatti a lui imputati spiegando che lui frequentava la zona della scuola della ragazzina per motivi lavorativi, producendo come prova anche scontrini e ricevute. La famiglia della ragazza è rappresentata dall'avvocato Pasquale Perticaro.