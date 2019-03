Autobus con la squadra umbra under 16 di rugby bloccata sulla A1, ragazzi e allenatori soccorsi dalla Polstrada

Bloccati in A1, con l'autobus della squadra che non ripartiva. E le auto che sfrecciavano veloci poco lontano. Tornavano vittoriosi dalla trasferta dal trofeo di rubgy "Festival delle Regioni" che si era appena svolto a Prato, quando il mezzo della squadra si è guastato.

L'autista è riuscito a fermarsi in corsia di emergenza all'altezza di Terranuova Bracciolini, ma non a ripartire. Per questo è intervenuta la polizia stradale per aiutare l'autista e soccorere i diciotti altleti della squadra umbra under 16 e i tre allenatori. Grazie a un altro autobus in serata hanno fatto ritorno a casa. Avventura a lieto fine con tanto di selfie celebrativo.