La Squadra Mobile non molla e fa giustizia: arrestati due scippatori, la vittima brutalmente trascinata a terra

Arrestati dalla Polizia due scippatori che a fine novembre avevano rapinato una donna strappandole di mano la borsetta. La vittima è stata trascinata a terra per diversi mesi provocando ferite e traumi vari; portata al Pronto Soccorso al Santa Maria della Misericordia la prognosi per guarire le lesioni fu di 30 giorni. La Squadra Mobile, subito dopo lo scippo, ha avviato un’attività d’indagine che ha portato diretti a due stranieri, un cittadino peruviano 38enne e un lituano 23enne, entrambi con precedenti di polizia, per furto e spccio, residenti nei comuni di Corciano e Perugia. I poliziotti nell'abitazioni del sospettato più giovane è stata ritrovata una parte della refurtiva presa dalla borsa della donna. La Mobile ha ottenuto dal Gip di Perugia un’ordinanza di Custodia Cautelare a carico dei due: ad entrambi gli arresti domiciliari.