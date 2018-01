Caos in discoteca, spray al peperoncino spruzzato in pista: locale evacuato

Spray urticante spruzzato in mezzo alla pista, durante l'esibizione del Dj Gabry Ponte. E' accaduto sabato notte, nella nota discoteca Vanilla di Perugia; immediatamente il concerto è stato interrotto e la gente è stata fatta evacuare, per permettere tutti i controlli del caso. Fortunatamente nessuno si è sentito male o ha avuto conseguenze dirette all'inalazione dello spray al peperoncino, e dopo una ventina di minuti la serata è potuta ritornare alla normalità.

Sul posto è stata allertata anche una squadra della Volante e la boccetta, ritrovata in mezzo alla pista, è stata sequestrata. Le indagini sono in corso, ma - come riporta La Nazione, non si esclude un gesto accidentale. Sulla pagina Facebook della discoteca, intanto, lo staff ha voluto ringraziare " tutte le persone che, nonostante tutto hanno permesso la prosecuzione della serata", dimostrando "che a vincere è stata la musica, il locale (con la capienza più alta in Umbria al momento) e l’ ospite, che non si è fermato di fronte a un gesto sconsiderato di un folle, e ha voluto portare a termine la sua performance".