Coronavirus, prima denuncia per violazione delle leggi anti-contagio: 3 persone fermate a Spoleto

A Spoleto la prima denuncia per violazioni delle leggi anti-contagio Coranavirus dopo l'emanazione del decreto del Governo Conte. Tre persone, due donne e un uomo, tutte con precedenti di polizia, avevano raggiunto - violando le nuove norme - nella notte Spoleto per mettere uno striscione abusivo di solidarietà verso i detenuti - dopo le rivolte drammatiche di questi giorni con tanto di fughe - su un cavalcavia di un’arteria cittadina. I carabinieri li hanno raggiunti e fermati. Per loro sono scattate due denunce: la prima perchè "trovandosi senza un valido motivo al di fuori del territorio del comune di residenza, sono stati deferiti per la violazione di cui all’art. 650 c.p. n relazione all'art.1 d.p.c.m. 09 mar 20" e la seconda per affissione abusiva.