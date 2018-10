Spoleto, vandali scatenati e raid in piazza: cestini spaccati, sradicato secchio di cemento

Raid vandalico in piazza Vittoria a Spoleto. Cestini spaccati e un contenitore di cemento sradicato da terra. Il Comune di Spoleto presenterà denuncia contro ignoti per danneggiamento al patrimonio.

Nella mattinata di ieri la Polizia Municipale, insieme all’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni e all’assessore all’ambiente Maria Rita Zengoni, ha compiuto un sopralluogo per accertare i danni. Sono stati divelti vari cestini dei rifiuti ed è stato scaraventato a terra anche un raccoglitore in cemento.

Nei giardini di piazza Vittoria era stata recentemente completata la pulitura della fontana, tornata funzionante, oltre alla sistemazione degli arredi. "Si tratta dell’ennesimo caso di atti di vandalismo in aree pubbliche contro il patrimonio e contro i servizi igienici pubblici che sono oggetto di devastazione ormai sistematicamente. Per questo la Giunta sta pensando di trovare risorse aggiuntive per assicurare un sistema di videosorveglianza in alcune zone strategiche della città, tra cui i giardini di piazza Vittoria".