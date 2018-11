Ferito con due coltellate e inseguito dal branco armato di mazze: rito abbreviato per gli aggressori

Ammessi al rito abbreviato tre dei quattro imputati accusati del tentato omicidio di un ventenne lo scorso 2 maggio a Baiano di Spoleto, il tutto - secondo le indagini - durante una lite per banali motivi. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, durante una discussione legata alla presenza di un cane non custodito e una presunta offesa diretta alla fidanzata di uno dei quattro imputati - che ha scelto il rito ordinario - uno di loro avrebbe sferrato due fendenti al 20enne, colpendolo al braccio sinistro e al costato. Dopo l'accoltellamento la vittima sarebbe stata inseguita dagli altri coinvolti, armati di mazze.

I tre imputati dovranno comparire dinanzi al gup Amodeo il 12 febbraio per la discussione del rito abbreviato mentre, come detto, un quarto imputato - colui che materialmente avrebbe sferrato i due fendenti - sarà giudicato con il processo ordinario. Per tutti era stato avanzato il decreto di giudizio immediato.

Un episodio, quello accaduto vicino a una Parrocchia lo scorso maggio, che aveva portato inizialmente ad emettere nei loro confronti tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari. Il ventenne rimasto vittima dell'aggressione, durante il ricoverato all'ospedale di Spoleto era sottoposto a un intervento chirurgico di "emo - pneumotorace". Sciolta dopo pochi giorni la prognosi riservata, i medici avevano giudicato guaribili le ferite in 40 giorni.

Scattate subito le indagini per trovare gli aggressori, i militari dell'Arma, coordinati dal sostituto procuratore Elisa Iacone, avevano individuato quattro persone, tutte residenti dello spoletino, di 36, 34, 25 e 18 anni. Gli imputati sono difesi dagli avvocati: Francesco Mattiangeli, Marco Bellingacci, Gaetano Puma e Patrizia Marziani. Alcuni di loro hanno chiesto di poter accedere a riti alternativi.