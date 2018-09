Spacca il vetro dell'auto, ruba il portafogli e fugge in bici: arrestato 50enne spoletino

I carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato P.C., 53 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile del furto aggravato di un portafogli, reato avvenuto nella

frazione San Giacomo di Spoleto nella tarda mattinata di ieri. È stata una chiamata al numero d’emergenza 112 ad allertare i militari che, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo che, dopo essersi avvicinato ad un auto in sosta ed aver mandato in frantumi un finestrino utilizzando un martelletto frangi vetro, si era impossessato di un portafogli lasciato all’interno della vettura per poi darsi alla fuga a bordo di una bicicletta.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare il malvivente, recuperare l’arnese utilizzato per rompere il vetro e rinvenire la refurtiva, immediatamente restituita alla vittima. A quel punto per il ladro sono scattate le manette e, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato condotto davanti al Tribunale di Spoleto che ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.