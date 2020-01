Spoleto, scoperto gran bazar ambulante della droga: coca, hashish, pasticche e marijuana

Un vero fiume di droga è quello che passava a Spoleto; interrotto però dai Carabinieri della locale che pattugliando il territorio si sono imbattuti su un'auto sospetta all'altezza della frazione di San Giovanni di Baiano. Il veicolo - all'interno un uomo e una donna - ha fin da subito insospettito i militari della Stazione di Spoleto che – procedendo al controllo – hanno immediatamente capito che la strana coppia nascondevavqualcosa.

Dopo aver chiesto l’ausilio di una seconda pattuglia, si è proceduto ad un accurato contro dell’autovettura e degli occupanti. E’ stato a quel punto che i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio super-market ambulante della droga. I due pusher, infatti, avevano nascosto nell'auto quasi 600 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia: circa cinquanta ovuli di Hashish, svariate dosi di cocaina, pasticche di metanfetanina e – naturalmente –, altri panetti di hashish e marijuana.

I due non sono del posto, originaria del Lazio lei, di origini tedesche invece lui. Per la coppia, alla quale è stata sequestrata anche la somma di 550 euro in contanti, si sono immediatamente aperte le porte del carcere ed a loro carico aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Spoleto.