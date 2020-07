Spoleto, scatta l'operazione strade sicure: multe pesanti e due auto sequestrate

Controlli nel fine settimana per arginare gli incidenti determinati da assunzione di alcol e di droga. A Spoleto i Carabinieri hanno schierato 22 pattuglie, che hanno proceduto al controllo amministrativo di 6 esercizi commerciali, alla identificazione di oltre 200 persone e di circa 130 veicoli. Le contravvenzioni elevate per molto salate. A due conducenti non solo sono state ritirate le patenti di guida, ma sono stati sequestrati anche i veicoli condotti poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

