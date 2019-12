Cagnolina precipita in una gola profonda 50 metri: salvata dai vigili del fuoco

E' salva. I vigili del fuoco di Spoleto, nella serata di sabato, sono riusciti a salvare una cagnolina precipitata in una gola profonda 50 metri. L'intervento è stato effettuato in località Le Aie. La cagnolina Lisa della squadra di cinghialai Monteluco, era caduta nel burrone. I vigili del fuoco sono riusciti a salvarla, è in buone condizioni.