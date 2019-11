Spende una piccola fortuna per comprare un motore online, ma è una truffa

Doveva essere un affare. E invece era una truffa. Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno individuato e denunciato un italiano 63enne, con diversi precedenti di polizia, per truffa.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei poliziotti, ha raggirato uno spoletino che cercava di comprare online un macchinario particolarmente costoso. La vittima si era messa in contatto con un rivenditore di veicoli ed attrezzature usati, concordando l’acquisto di un motore per 7000 euro circa, pattuendo anche il versamento di un anticipo. Il finto commerciante, per rendere più credibile il raggiro, ha inviato alla vittima della truffa anche copia della documentazione tecnica del citato motore. Una volta intascato l'anticipo, il truffatore si è volatilizzato. Così sono iniziate le indagini che hanno portato alla denuncia del 63enne.