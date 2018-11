I clienti ordinano online, pagano, ma non ricevono niente: venditore furbetto smascherato

Ha ingannato i suoi clienti chiedendo un versamento anticipato del prezzo d’acquisto, senza che la merce ordinata arrivasse mai a destinazione. Già perché quello scoperto dai poliziotti del Commissariato di Spoleto, riguarda l’ennesima truffa ai danni di ignari clienti.

Questa volta l’indagato è un incensurato 54enne di Ancona, che attraverso il suo negozio di vendita on line ha adescato i clienti interessati all’acquisto di elementi d’arredo, chiedendo- a conferma dell’ordine - il versamento anticipato variabile tra i 150 ed i 250 euro, con bonifico su un conto corrente intestato alla società titolare del negozio.

Peccato che la società risultasse in fase di chiusura per fallimento e gli ordini dei clienti rimanessero così evasi, trattenendo la somma ricevuta. I clienti, non ricevendo la merce ordinata, hanno iniziato a contattare il venditore che tra scuse varie, intanto prendeva tempo per superare così i tre mesi dal fatto e mettersi al riparo da eventuali querele.

Il 50enne è stato però smascherato e denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto. Vistosi scoperto, ha iniziato a risarcire le persone truffate prima del giudizio.