Spoleto, ore di follia in centro: sperona i vigili, si barrica nel furgone e minaccia il suicidio

Mattina di follia e paura in centro a Spoleto. Un uomo alla guida di un furgone ha prima speronato un'auto della polizia municipale e poi si è barricato all'interno del mezzo, minacciando il suicidio con un coltello. Sul posto le forze dell'ordine - polizia e carabinieri - e anche il sindaco facente funzione di Spoleto.



Ore di paura e di tensione altissima. Dopo un'estenuante trattativa con il negoziatore e le forze dell'ordine, l'uomo si è arresto e si è consegnato. Il 50enne spoletino è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove è piantonato dai carabinieri. L'allarme è fortunatamente rientrato. Ora sono in corso le indagini per chiarire tutta la dinamica della vicenda. Secondo quanto trapela l'uomo avrebbe problemi psichici.