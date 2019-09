Spaccio ai giovanissimi, secondo arresto in due giorni

Lo hanno sorpreso fuori da un locale frequentato da giovanissimi. Con sé hashish e cocaina. E' il secondo arresto che gli uomini del commissariato di Spoleto eseguono in pochi giorni. Il pusher, 24 anni albanese, è stato notato dagli agenti della squadra volante davanti al luogo di ritrovo dei ragazzi spoletino.

Al controllo disposto ha reagito facendo resistenza. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire hashish e cocaina già in dosi. Ora è in arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo pochi giorni fa, un 18enne di origine romena è finito in manette perché sorpreso a cedere cocaina a coetanei.