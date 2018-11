La città che Cambia, la nuova biglietteria di Spoleto di Bus Italia apre il 26 novembre

Apre lunedì 26 novembre la nuova biglietteria Busitalia (Gruppo FS Italiane) della stazione di Spoleto, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 ed il sabato dalle 7.30 alle 13. Sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti per autobus - urbani ed extraurbani -treni – dai regionali alle Frecce – e per i parcheggi automobilistici della città di Spoleto.

In vendita anche tutte le varie tipologie di Umbria.GO - primo esempio in Italia di integrazione tra i diversi vettori del Gruppo FS Italiane – che permette l’utilizzo, oltre ai bus e ai treni, anche dei battelli del Lago Trasimeno, della funicolare di Orvieto e del Minimetrò di Perugia. Una vera e propria carta di libera circolazione da utilizzare sull’intero territorio regionale umbro, senza il vincolo di relazioni specifiche.

Per i biglietti dei treni regionali ci si può rivolgere anche all’edicola e per quelli dei bus al bar della stazione, aperto anche nei giorni festivi. Inoltre, nella stazione di Spoleto è possibile acquistare dalle due self service - accettano pagamenti in contanti e in moneta elettronica - biglietti e abbonamenti ferroviari per tutti i tipi di treni. Il nuovo servizio valorizza il ruolo della stazione ferroviaria della Città del Festival – rendendola punto di riferimento della mobilità cittadina, mettendo a disposizione delle persone che la frequentano per studio, lavoro o turismo i biglietti per tutte le modalità di trasporto della Regione. In concomitanza con l’apertura della nuova biglietteria, l’Ufficio Commerciale della sede Busitalia di Spoleto – SS Flaminia Km 127,700 - non sarà più operativo.