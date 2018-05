Comune in lutto, Spoleto piange la morte dell'ex assessore Gino Segoni

Lutto a Spoleto per la scomparsa di Gino Segoni. L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Segoni, già consigliere comunale ed assessore del Comune di Spoleto. Eletto per la prima volta in Consiglio comunale nelle elezioni amministrative del 1956 e successivamente rieletto nel 1960, nel 1966, nel 1968 e nel 1970, Gino Segoni ha ricoperto anche il ruolo di assessore dal 1957 al 1960 nella giunta guidata dal Sindaco Gianni Toscano e dal 1970 al 1975 nella giunta guidata dal Sindaco Giancarlo Mercatelli.