Uomo di sport, insegnante e scultore, addio al prof Germano: "Perdiamo un uomo di grande spessore"

Spoleto piange la scomparsa del professor Germano Cilento. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la scomparsa di Cilento, "esemplare uomo di sport, amatissimo dai suoi studenti durante gli anni di insegnamento, appassionato scultore in tempi più recenti. Con lui Spoleto perde una persona di grande spessore umano, un uomo in grado di vivere con passione straordinaria il suo impegno professionale ed artistico."

Il professore, docente di educazione fisica, si è spento martedì. Nell’ultimo periodo si era dedicato all’arte contemporanea e alla scultura in particolare, ma per tanti anni si è dedicato all’atletica e alla società A..R.U. Virtus di Spoleto. Lunga e brillante la sua carriera nel mondo dello sport.