Schianto tra due auto a Spoleto, quattro feriti soccorsi da 118 e vigili del fuoco

E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente accaduto intorno alle 19.15 a Spoleto. Lo scontro, che vede coinvolte due auto, si è verificato in via Pertini, nei pressi della ditta Coricelli. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme alla squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Spoleto e del personale medico - sanitario del 118. Dalle prime informazioni raccolte sono quattro le persone rimaste coinvolte nello schianto e affidate alle cure del 118 per tutte le cure del caso.