Terrificante schianto in galleria: Nikola muore a 21 anni

Nikola Duka, 21 anni, è la vittima del tragico incidente che si è verificato nella notte tra Spoleto e Sant'Anatolia di Narco, in una galleria della Tre Valli, intorno alle 23. Nello spaventoso impatto tra due auto il ragazzo ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorrerlo. Il 24enne alla guida della seconda auto, invece, è stato portato in ospedale a Terni, ma non sarebbe grave.

Il lutto - La Sezione Arbitri di Foligno, con un post su Facebook, ha voluto ricordare così il 21enne: "La Sezione di Foligno vuole ricordarti così, tra di noi e sui campi di calcio, con la semplicità, la timidezza e la grande voglia di mettersi in gioco che ti ha sempre contraddistinto. Siamo onorati di aver condiviso insieme a te alcuni momenti della nostra vita associativa e arbitrale, di averti visto correre e fischiare sui campi di calcio, di essere stato, anche se per poco, uno di Noi! Rimarrai per sempre nei nostri cuori".