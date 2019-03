Tragedia nella notte, 21enne muore nello schianto in galleria: un altro giovane in gravi condizioni

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì 15 marzo lungo le strade dell'Umbria. Un 21enne è morto nello schianto tra due auto in galleria lungo la Tre Valli, tra Spoleto e Sant'Anatolia di Narco.



Il conducente dell'altra auto, un 24enne, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Terni, dove è ricoverato in gravi condizioni.



L'impatto, violentissimo,è avvenuto intorno alle 23, all'interno della galleria. Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del drammatico schianto.