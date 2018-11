Schianto tra due auto, un ferito soccorso da vigili del fuoco e ambulanza

Giornata di incidenti, quella di ieri - domenica 25 novembre - in provincia di Perugia. Alle 17.40 circa è stato richiesto l'intervento dei soccorritori per uno scontro in cui sono rimaste coinvolte due vetture. Il bilancio è di un ferito lieve. Accertamenti in corso per risalire alla dinamica dell'incidente che si è verificato tra San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano, nel comune di Spoleto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118. Sempre nel pomeriggio di ieri è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un altro incidente all'altezza di Lidarno lungo la E45 dove un'auto, dopo aver perso il controllo, si è ribaltata e - ancora - nei pressi di Fabro, dove una vettura è finita fuori strada con due persone coinvolte.