Spoleto, colonna di fumo nel cielo: scoppia incendio, vigili del fuoco in azione

Incendio a Spoleto. E' quanto è accaduto poco dopo le 16 quando, alla centrale operativa dei vigili del fuoco, sono giunte varie segnalazioni di fumo e fiamme da una rimessa per camper.

Nessuno, al momento, sembrerebbe essere rimasto coinvolto nell'incendio: sul posto sono intervenuti una ventina di uomini dei vigili del fuoco e cinque mezzi per le operazioni di spegnimento. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto nè le cause che hanno scaturito le fiamme. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata.