Giovane accoltellato finisce in ospedale, mistero sul movente: è caccia all'aggressore

Non è fortunatamente in pericolo di vita, ma resta ancora ricoverato il giovane 22enne aggredito e raggiunto da un fendente nella serata di mercoledì 2 maggio a Spoleto. Sul caso stanno cercando di far luce i carabinieri: il ragazzo, di origine marocchina, è stato ferito da una lama di un coltello a Baiano di Spoleto, una frazione del Comune di Spoleto, intorno alle 19 di sera. Sconosciute, al momento, sia le cause della brutale aggressione che l'autore o gli autori: le indagini vanno avanti per cercare di individuare i colpevoli e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. Il giovane, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale per tutte le cure del caso.