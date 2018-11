Con un piccone cerca di aprire un distributore automatico di una scuola: arrestato

Non c'è pace per le scuole nello spoletino. Ancora un tentativo di furto, dopo l'ultimo di 10 giorni fa, con tanto di arrivo dei Carabinieri per arrestare il ladruncolo di turno. I militari hanno dovuto fermato un 53enne spoletino. armato di un piccone, dopo che si era introdotto all’interno della scuola “Giovanni Pascoli” della frazione San Giacomo di Spoleto. L'uomo - tra l'altro evaso dagli arresti domiciliari - stava mandando in frantumi il vetro di un distributore automatico di bevande proprio con il piccone. Alla vista dei militari non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente tratto in arresto. Nei prossimi giorni sarà condotto davanti al Tribunale di Spoleto per la convalida dell’arresto.

L’arresto dell’uomo, eseguito nell’ambito di una serie di servizi straordinari disposti dalla Compagnia di Spoleto proprio in relazione ai furti presso gli istituti scolastici registrati nei giorni scorsi, giunge a circa dieci giorni da un altro raid in una scuola: in quel caso fu arrestato un giovane calabrese, senza fissa dimora.