Esplosione in un'abitazione a Spoleto, c'è un ferito: soccorritori in azione

Esplosione in un'abitazione di Beriode di Spoleto nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 6 gennaio. Sul posto i vigili del fuoco di Spoleto, i carabinieri, il 118 e i tecnici della compagnia del gas.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti una persona è rimasta ferita nello scoppio. L'allarme è scattato intorno alle 10.50. Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento.

Notizia in aggiornamento