Torna il pericolo bocconi killer per gli amici a 4 zampe, scattano i controlli: "Tenete i cani al guinzaglio"

E’ allarme bocconi killer nell’area tra Pincano – Pompagnano e la Flaminia Vecchia. Nei giorni scorsi sono infatti pervenute al Comune di Spoleto e alle autorità competenti alcune segnalazioni da parte di medici veterinari e proprietari di cani, relative a sintomi riferibili a sospetto avvelenamento da esche avvelenate e, addirittura, a casi di decesso.

Dalle testimonianze e dalle denunce è stata individuata, come possibile sito di abbandono di esche avvelenate, l'area tra Pincano - Pompagnano e la Flaminia Vecchia, con particolare riferimento al Fosso di Pincano. Altre segnalazioni fanno presumere che, esche e bocconi avvelenati, siano presenti anche nella zona di Acquaiura. In una nota il Comune avverte i cittadini della potenziale pericolosità delle aree in questione: si consiglia di tenere quindi i cani al guinzaglio.

Dai risultati delle analisi necroscopiche e tossicologiche, il Comune ha richiesto un'intensificazione dei controlli e apposto cartelli nei principali punti di accesso. Gli elementi acquisiti fino ad oggi sono al vaglio delle autorità competenti che, proprio in queste ore, stanno lavorando ad una serie di ipotesi per individuare i colpevoli.