Spoleto, donna trovata morta nella sua abitazione

Una donna di circa 65 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Marconi a Spoleto. La donna, secondo quanto appreso, da qualche giorno non dava più notizie di sé.

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 luglio, la scoperta dei vigili del fuoco, allertati dai parenti, che si sono presentati all'appartamento insieme al 118. Ma per la donna non c'era più niente da fare.

Accertamenti in corso per chiarire se sia un decesso per cause naturali o se sia stato un incidente domestico