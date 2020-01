Un altro bracconiere fermato, denunciato e multato: strage di fringuelli

Un altro bracconiere è finito nella rete dei Carabinieri Forestali che hanno seguito con successo la pista segnalata da un cittadino. Dopo appostamenti in serie, alla fine i militari hanno fermato un uomo in una zona boschiva del comune di Spoleto - Colle Fabbri - che stava cacciando delle specie protette e a stagione venatoria rigorosamente chiusa. Nel carniere c'erano già quattro fringuelli. I Carabinieri hanno capito che non era la prima volta e soprattutto ben conoscevano che questo tipo di caccia illegale è finalizzato alla preparazione di alcune pietanze. E così hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione: all’interno di due congelatori sono stati scoperti altri 170 esemplari. L'uomo è stato denunciato per i reati di esercizio venatorio con abbattimenti e detenzione di avifauna morta non cacciabile e dovrà pagare una pesante multa.