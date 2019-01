Detenuto voleva incontrare il vescovo Boccardo durante visita in carcere: fermato in tempo, nella tasca un coltello

E' accusato di aver progettato una potenziale azione violenta nei confronti del vescovo di Spoleto e Valnerina, Renato Boccardo, avendo in tasca una lametta attaccata ad un tubo di plastica, una sorta di rasoio o coltello fai-da-te. Il fatto risale al 12 gennaio scorso, nel giorno del Patrono, al Carcere di Spoleto. Sotto indagine è finito un detenuto nord-africano, probabilmente un marocchino, che aveva fatto rischiesta di poter parlare da vicino con l'Alto Prelato. La penitenziaria si è insettita ed ha voluto controllare da vicino il detenuto trovando questo coltello rudimentale ma in grado di uccidere. L'indagine va avananti ed è condota dalla Procura di Spoleto e dagli agenti della Polizia Municipale. Lo straniero era stato condannato per reati comuni e non aveva dato segni di radicalizzazione religiosa. Ma ora si apre un altro scenario: lupo solitario o facente parte di cellulle terroristiche che si muovono con il tam-tam nei carceri umbri e del Paese.

"Ringrazio la polizia penitenziaria della casa di reclusione di Spoleto - ha affermato il presule - per l'efficienza dimostrata e per avere garantito il normale prosieguo della celebrazione eucaristica senza farci accorgere di nulla. La presenza della reliquia di San Ponziano - ha concluso monsignor Boccardo - è stato un bel momento di preghiera, molto apprezzato dai detenuti presenti".