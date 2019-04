Spoleto, posti di blocco a Pasqua e Pasquetta: patenti bruciate, droga e denunce

Patenti bruciate, denunce e droga. Cinquanta veicoli e ottanta persone fermate e controllate dai carabinieri di Spoleto durante i controlli per Pasqua e Pasquetta.



Il bilancio dei posti di blocco è di due patenti ritirate (e automobilisti denunciati) per guida in stato di ebbrezza, cinque ragazzi (quattro italiani ed uno straniero) beccati con 10 grammi di droghe varie segnalati alla Prefettura di Perugia e due soggetti stranieri già destinatari di un provvedimento di Foglio di via obbligatorio dal Comune di Spoleto denunciati a piede libero.