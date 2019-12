Un labrador coraggioso guida i Vigili del Fuoco fino al vascone dove erano intrappolati altri due cani

Abbagliando ripetutamente ha guidato i soccorritori al buio, in un terreno impervio, fino alla vasca dove erano finiti e non riuscivano ad uscire altri due sui amici a quattro zampe. Grazie a questa insolita guida le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a salvare i due labrador, ormai stremati dalla fatica e dalle acque gelide, e portato in salvo il terzo che ha contribuito al salvataggio. Ora i cani sono stati affidati al servizio veterinario per le cure del caso. Il fatto è accaduto in una zona periferica di Spoleto.

