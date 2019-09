Spoleto, pubblicato il bando per entrare in graduatoria per l'assegnazione di case popolari

È stato pubblicato oggi, sul sito del Comune di Spoleto e all’albo pretorio, il Bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica. Il testo ufficiale è pubblicato nell’Albo Pretorio on line del Comune di Spoleto o nella sezione bandi e concorsi del sito www.comune .spoleto.pg.it per tutto il periodo della sua vigenza e quindi dal 2 settembre al 4 novembre 2019.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata a partire dal 2 settembre fino al 4 novembre 2019. Tale domanda dovrà essere redatta compilando il modello appositamente predisposto dalla Regione dell’Umbria, in distribuzione gratuita presso lo Sportello del Cittadino, in via A. Busetti n. 38 Spoleto 06049 (PG), presso i CAF convezionati con il Comune di Spoleto sotto specificati, oppure scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

La domanda, debitamente compilata e redatta esclusivamente secondo il modello predisposto dalla Regione dell’Umbria, sottoscritta dal richiedente a pena di esclusione, deve essere: a) consegnata a mano presso lo Sportello del Cittadino, in via Antonio Busetti n. 38; se la domanda non è firmata di fronte al dipendente addetto alla ricezione, la stessa deve essere consegnata allo Sportello del Cittadino già compilata e sottoscritta dal richiedente con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; b) spedita al Comune di Spoleto, Piazza del Comune n. 1, 06049 SPOLETO (PG), mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; c) inviata mediante PEC all'indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it.